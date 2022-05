Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii trebuie sa retina ca suspendarea platii ratelor nu inseamna ca aceste rate amanate dispar, iar faptul ca aceasta dobanda continua sa se calculeze si pe aceasta perioada de suspendare aduce rate mai mari dupa amanare, sustine Bogdan Neacsu, presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB),…

- Peste 2,8 milioane de romani vor primi acasa vouchere sociale de la stat, pentru a-și completa veniturile in contextul scumpirilor in lanț, insa cardurile electronice nu vor ajunge la 1 iunie, ci „va dura o perioada de timp” pana cand tichetele vor intra in posesia romanilor cu venituri mici.…

- Premierul Nicolae Ciuca și ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, au declarat luni, intr-o conferința de presa comuna, la Parlament, ca in coaliția de guvernare s-a analizat posibilitatea amanarii ratelor la banci pentru 12 luni, insa o decizie nu a fost inca luata pentru ca este nevoie de mai multe…

- Guvernul a aprobat vineri Ordonanța de urgența privind masurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrica și gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, a anunțat ministrul Energiei, Virgil Popescu. De prevederile acesteia vor beneficia 8 milioane de gospodarii.…

- Specialiștii straini avertizeaza asupra raspandirii poliomielitei in Ucraina și in alte țari europene in contextul razboiului, la 19 ani de cand Europa a fost declarata zona libera de polio. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Vești FOARTE PROASTE pentru toți romanii care și-au propus cumpararea unei locuințe in urmatoarea perioada de timp! Specialiștii economici dau un semnal extrem de puternic cu privire la evoluția imobiliarelor. Creșterea prețurilor este inevitabila și va fi o adevarata lovitura, in special pentru…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca isteria creata de prețul carburantului se explica prin faptul ca oamenii sunt extrem de ingrijorați de ceea ce se intampla in Ucraina și reacționeaza in consecința. Ciolacu a spus ca imediat ce se vor liniști lucrurile, Guvernul va veni cu masuri pentru…

- Bancile nu au participat vineri la sesiunea de oferte necompetitive aferenta licitatiei de joi, cand Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat 285 de milioane de lei, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…