- Romania se confrunta cu o criza politica profunda, in conditiile in care presedintele Klaus Iohannis nu reuseste sa reuneasca fortele politice de dreapta si de centru, comenteaza jurnalistul Paul Cozighian, intr-un articol publicat in cotidianul Le Figaro. "La mai mult de o luna de la caderea…

- Cu doar doua zile înaintea expirarii termenului de depunere a programului de guvernare și a listei Executivului, premierul desemnat Nicolae Ciuca și PNL sunt în continuare fara susținere în Parlament. Joi, PNL a ramas pe loc, în așteptarea președintelui Klaus Iohannis dintr-o…

- Școlile și gradinițele private pot face in continuare cursuri și activitați cu prezența fizica, potrivit Hotararii de Guvern care aproba o parte dintre masurile propuse vineri prin Hotararea Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Deși Hotararea CNSU era extrem de clara și propunea Executivului…

- La o zi dupa ce Guvernului propus de Dacian Cioloș, premierul desemnat in urma unei prime runde de consultari la Cotroceni, nu a obținut votul de incredere al Parlamentului, la sediul Președinției sunt programate noi discuții. Mai exact, Klaus Iohannis a convocat din nou partidele și formațiunile politice…

- Dacian Ciolos a anunțat, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca va astepta pana vineri un raspuns de la fostii parteneri, PNL si UDMR, in legatura cu refacerea sau nu a coaliției de guvernare pentru ca el nu se joaca in aceasta stare de instabilitate, cu mandatul primit de la Klaus Iohannis. „Foarte…

- Ludovic Orban, președintele PNL, crede ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, poate rezolva imediat criza politica de la București. Este nevoie de un un tete-a-tete cu cei implicați, nu știu de ce nu o face, spune Orban. „Președintele poate rezolva criza… un tete-a-tete de 15 minute cu cei implicați”,…

- Premierul Florin Citu a declarat joi, 26 august, la primul Comitet interministerial pentru monitorizarea implementarii Proiectului Romania Educata, ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi aprobat pana la finalul lunii septembrie și ca au fost incluse fonduri si pentru proiectul care…

- PSD va depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului Citu, pentru ca inscrierea acestuia in cursa pentru sefia PNL echivaleaza cu sustinerea “neconditionata” a presedintelui Klaus Iohannis pentru un “penal”, a anuntat, sambata, secretarul general al social-democratilor, Paul Stanescu. “Cu un condamnat…