Romania are suficiente stocuri de alimente și produse neperisabile, a comunicat, sambata, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. Precizarile lui Dan Carbunaru vin dupa ce pe rețelele de socializare au aparut imagini cu persoane care cumpara baxuri intregi de ulei. „Romania are suficiente stocuri de alimente și produse neperisabile. Autoritațile sunt in contact permanent cu retailerii”, a spus, sambata, Carbunaru. Potrivit purtatorului de cuvant al Guvernului, exista suficienta marfa in depozite și in magazine. Sambata are loc o noua ședința de Guvern in care urmeaza sa se aprobe un…