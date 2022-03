Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca „Romania nu are nicio problema cu aprovizionarea cu carburanți in benzinarii”. „Am avut astazi intalniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurari ca exista stocuri suficiente de produse petroliere și vor asigura livrarile…

