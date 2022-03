Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a creat panica printre conducatorii auto ca urmare a zvonurilor ca preturile la benzina si motorina vor depasi 10 lei pe litru, in multe orase mari din tara, inclusiv in Galati, la statiile Peco s-au creat cozi interminabile. Romanii, speriati de faptul ca vor fi nevoiti sa-si cumpere combustibil…

