Guvernul dă 18 milioane de lei să mai scape câteva școli de veceurile din fundul curții 195 de unitați de invațamant, majoritatea din mediul rural, vor primi aproape 18 milioane de lei de la bugetul de stat pentru a rezolva problema grupurilor sanitare din fundul curții. Guvernul a aprobat miercuri doua tranșe, de 10,4 milioane respectiv 7,4 milioane lei „pentru finanțarea lucrarilor de amenajare a unor grupuri sanitare și asigurarea cu utilitați a acestora la unitați de invațamant preuniversitar de stat care nu dispun de grupuri sanitare conforme. Cele mai mari sume au fost alocate catre județele Vaslui (3,1 milioane lei), Neamț (3 milioane) și Iași (2,3 milioane lei). Banii vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 37.041 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 29.09.2021 (10:00) – 30.09.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 176 de decese (89 barbați și 87 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus,…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.817 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). Numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.388. Dintre acestea, 849 sunt internate la ATI. In intervalul 18.09.2021 (10:00)…

- In cursul dimineții de astazi, 4 septembrie 2021, au mai fost confirmate inca 28 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.678. In intervalul 03.09.2021 (10:00) – 04.09.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 28 de decese (18 barbați și 10 femei), ale unor pacienți…

- OFICIAL| 1.568 cazuri noi de COVID-19 și 28 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 358 de oameni internați la ATI Sambata, 4 septembrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 4 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata si cantitati de apa insemnate in 25 de judete, valabila pana joi dimineata, transmite Agerpres . In intervalul 25 august, ora 10.00 – 26 august, ora 10.00, in Transilvania, Moldova si, local,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata si cantitati de apa insemnate in 25 de judete, intre care și județul Brașov, valabila pana joi dimineata. Astfel, in intervalul 25 august, ora 10:00 – 26 august, ora 10:00, in Transilvania,…

- O serie de controale incrucișate au avut loc in domeniul exploatarii agregatelor minerale. Doar in primele trei luni ale acestui an au fost aplicate amenzi de circa doua milioane de lei. și in județul Hunedoara au fost identificate exploatari ilegale de agregate minerale. „Aproape 2 milioane…

- Astazi și maine, județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și zonele joase de relief ale județelor Vrancea și Bacau se vor afla sub atenționare cod galben de canicula. Totodata, gradul de instabilitate atmosferica se va accentua, iar de la ora 12, pana diseara, la ora 22:00, județele Suceava, Botoșani,…