Guvernul corecteaza OUG 114 pentru pensiile private. Doar 500 de romani au trecut de la Pilonul II la Pilonul I, asa cum isi dorea PSD

Sistemul de pensii administrate privat a suferit in ultimii ani cateva socuri negative, iar Guvernul va incerca sa corecteze vineri o mare parte dintre inechitati, iar restul in cursul anului urmator, a declarat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu.



"Sistemul de pensii administrate privat a suferit in ultimii ani cateva socuri negative. Eliminarea acestor socuri negative din sistem nu se va intampla peste noapte, dar vom incerca sa corectam chiar astazi o mare parte dintre inechitati si restul anul urmator. Sunt costuri de tranzitie pe care nu ni le putem asuma", a spus ministrul…