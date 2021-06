Stiri pe aceeasi tema

- Pentru luna iunie, Ministerul Finantelor a planificat imprumuturi de 5,125 miliarde de lei. Ministerul Finantelor a planificat in luna iunie 2021 imprumuturi in valoare de 4,6 miliarde de lei de la bancile comerciale, din care 1,1 miliarde de lei prin doua emisiuni de certificate de trezorerie cu discont…

- Ministerul de Finante a respins, ieri, toate ofertele bancilor depuse in cadrul licitației pentru titluri de stat, considerand ca prețul ofertat are un nivel inacceptabil. Licitatia organizata viza o emisiune de obligatiuni scadenta in 2027, in valoare de 600 milioane lei. Rata cuponului a fost 2,5%.…

- Ministerul Finantelor (MF) a respins, joi, toate ofertele bancilor primite in cadrul licitatiei pentru o emisiune de obligatiuni de stat pe 61 de luni, prin care intentiona sa atraga 600 de milioane de lei, considerandu-le la un nivel neacceptabil al pretului ofertat. Bancile participante…

- Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor (MF), a imprumutat, joi, 967 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont, cu o maturitate reziduala la 12 de luni, la un randament mediu de 1,90% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei…

- BNR: Ministerul Finantelor a imprumutat ieri aproape 700 de milioane de lei de la banci. Banca Nationala a Romaniei a anuntat ca Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 699,2 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, un miliard de lei de la banci prin doua emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Astfel, Finantele au atras 500 milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni cu maturitate la 114 de luni, la…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, 580 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 63 luni, la un randament mediu de 2,59% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea…

