Guvernul contesta suspendarea sedintei CSAT si cere desecretizarea discutiilor: Nu se vor putea plati salarii, vom fi sanctionati

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, face o declaratie dupa anuntul presedintelui privind suspendarea sedintei CSAT pana la prezentarea unui nou proiect de rectificare bugetara, din care sa fie eliminate taierile de buget de la institutiile din domeniul securitatii...

- Guvernul are obligatia de a cere si nu de a astepta un aviz al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), a afirmat marti ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Totodata, el a sustinut ca suspendarea sedintei CSAT nu are temei legal. "As vrea sa va spun si cateva elemente vizavi de ceea…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca prim amanarea rectificarii bugetare se pun in pericol o serie de investiții și plata pentru anumite proiecte la nivel central și local.”Luna septembrie, in cazul amanarii rectificarii, ramane neacoperita. De asemenea, partea de investiții…

- Suspendarea ședinței Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) nu are temei legal, a declarat ministrul Finantețlor Publice, Eugen Teodorovici, care a cerut desecretizarea stenogramei ședinței in care s-a discutat despre rectificarea bugetara. "Suspendarea nu are temei legal. Opinia celor prezenți…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat, sambata, la Școala de Vara a Femeilor PSD,ca a rugat-o pe Viorica Dancila ca Guvernul sa se axeze mai mult pe mesajul „Economie, economie, economie". El a mai spus, in gluma, ca și-ar dori sa fie președintele onorific al Organizației de Femei,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici (PSD), a recunoscut vineri ca statul roman nu este inca proprietarul casei din Sibiu care a apartinut familiei Iohannis, dar ii cere presedintelui sa returneze voluntar banii incasati drept chirie in perioada 2001-2015, ca sa dea un exemplu tarii. In…