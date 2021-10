Programul de guvernare si lista ministrilor din Guvernul Ciuca vor fi depuse, sambata, la Parlament. Inainte, insa, vor fi avizate de Biroul Politic National al PNL care se va reuni in sedinta, in sistem de videoconferința. Și UDMR a decis in sedinta Consiliului Permanent al Uniunii propunerile in Executivul Ciuca. Ministrii propusi de PNL in […] The post Guvernul Ciuca și programul de guvernare primesc aprobarea finala a PNL. Sambata ajung și in Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .