- Un ministru din Guvernul Ciuca isi cauta „Consultant de Imagine Digitala". Si, pentru a nu-si bate capul, a apelat la o cunoscuta firma de HR. „Cautam un Consultant de Imagine Digitala pentru unul dintre ministrii CU IMAGINE BUNA din Guvern. Acesta va face parte din cabinetul ministrului si va avea…

- Majoritatea membrilor din Biroiul Național al USR nu sprijina programul propus de președintele Dacian Cioloș, motiv pentru care liderul gruparii politice și-ar putea anunța demisia astazi. Programul politic propus de Ciolos a fost respins la vot, cu 14 voturi la 11. In acest context, Ciolos le-a transmis…

- ”Se spune ca marile intalniri ale vietii sunt cele neplanificate. Nu se aplica, insa, tuturor intalnirilor, cu atat mai putin celor pe care le avem cu virusul care ne bantuie vietile de aproape 2 ani. L-am intalnit, ieri, pentru a doua oara, dar nici de data aceasta nu m-a impresionat. Sper, asadar,…

- ”Guvernul Ciuca a adoptat astazi un plan de actiune pentru infrastructura feroviara in care scrie negru pe alb cum va ingropa calea ferata in urmatorii ani. Conform acestui document oficial, doar 6% (0,37 mld din 6,2 mld) din fondurile necesare in urmatorii 4 ani pentru reinnoirea caii ferate vor fi…

- Florin Roman si-a dat demisia din functia de ministru al Cercetarii si Digitalizarii dupa 20 de zile de mandat, in urma mai multor controverse legate de studiile sale. In PNL incepe lupta interna pentru functia vacanta, favoriti fiind doi liberali din garda tinerilor.

- Salariul mediu net din economia locala a crescut cu 6% in octombrie 2021 fata de octombrie 2020, iar rata inflatiei a fost de 7,9%, scrie Ziarul Financiar.”In general, companiile multinationale foarte mari, cele care fac parte din industrii care sunt pe profit iau in considerare inflatia. Firmele mari…

- OFICIAL| Romania are din nou GUVERN cu puteri depline: Guvernul Ciuca a fost investit in Parlament, iar Alba a dat un ministru Romania are din nou GUVERN cu puteri depline: Guvernul Ciuca a fost investit in Parlament, iar Alba a dat un ministru Dupa aproape trei luni de criza politica, Romania are din…

- „Fiind un guvern de larga coaliție, unul de stanga, unul de dreapta, investițiile sunt importante, in afara masurilor sociale.E pentru prima data cand 7% din PIB merge la investitii, nu am avut niciodata in ultimii 30 de ani... ca destinația sa fie investițiile directe. Mai este vorba și de cota unica…