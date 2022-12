Stiri pe aceeasi tema

Klaus Iohannis a ordonat ca boicotul anunțat impotriva companiilor austriece, inclusiv banci, sa se opreasca, iar romanii sa nu fie suparați ca Austria ne-a dat interzis in spațiul Schengen. Insa, la nivelul Guvernului, ordinul dat de președinte este sfidat.

Ungaria este o țara cu o creștere semnificativa, iar premierul Viktor Orban a dat o lovitura prin care indeplinește un obiectiv foarte vechi al vecinilor maghiari.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca Romania și-ar putea folosi dreptul de veto și va impiedica Austria sa preia șefia OSCE, un obiectiv al autoritaților de la Viena.

Chiar daca statul preia conducerea operaționala a Lukoil Neftohim, așa cum a facut Italia, asta nu va rezolva in niciun caz problema logistica a rafinariei cu privire la aprovizionarea cu petrol diferit de cel rusesc, a reieșit din spusele ministrului bulgar al energiei, Rosen Hristov, pentru postul…

Este posibil ca guvernul german sa puna conditii companiilor care vor beneficia de o plafonare planificata a preturilor la gaze, cum ar fi sa ramana in tara sau sa pastreze 90% din locurile de munca pe care le ofera timp de un an, au declarat pentru Reuters surse familiarizate cu acest subiect.

Guvernul olandez a inghetat patentele companiilor de gaze si petrol Gazprom, Rosneft si Transneft, ceea ce face dificil ca aceste companii rusesti sa poata face afaceri in Tarile de Jos, si le permite celor olandeze ca recreeze produsele care fusesera brevetate, fara consecinte legale, relateaza…

Administratia Biden are in vedere interzicerea completa a aluminiului rusesc, ca raspuns la escaladarea militara a Rusiei in Ucraina, a informat miercuri Bloomberg.

Ministrii europeni ai Energiei au ajuns vineri la un acord asupra unor masuri de urgenta in vederea ajutarii gospodariilor si intreprinderilor sa faca fata cresterii vertiginoase a preturilor energiei, anunta presedintia ceha a Consiliului European, relateaza AFP, scrie News.ro.