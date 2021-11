Guvernul Ciuca: pentru marile companii - muma, pentru romani - ciuma.

Stiri pe aceeasi tema

- A doua zi dupa investirea Guvernului Ciuca, cel mai mare furnizor de energie electrica pentru clienții casnici din Romania, ELECTRICA SA, a anunțat creșterea substanțiala, de la 1 ianuarie 2022, a prețurilor de distribuție. Acestea urmeaza a fi majorate cu pana la 84%. La fel au procedat și ceilalți…

- In discursul susținut joi, la ședința in cadrul careia se va da votul de investitura in cazul Guvernului Ciuca, liderul social-democrat a susținut ca PSD-ul a propus in Executiv oameni cu experiența politica și administrativa. ”Astazi, Romania se afla intr-un punct critic. (…) Au fost doi ani pierduti,…

- „Peste 500.000 de cereri au fost depuse deja de catre beneficiari la primarii, pentru ajutoarele de incalzire in sezonul rece și pentru suplimentul de energie acordat pe tot parcursul anului, prin legea consumatorului vulnerabil. Persoanele singure cu venituri de pana la 2053 lei și familiile cu venituri…

- Romania are una dintre "cele mai scazute" rate de emisii de gaze cu efect de sera pe cap de locuitor din Uniunea Europeana, a declarat, marti, la Glasgow, presedintele Klaus Iohannis, care a adaugat ca tara noastra se angajeaza sa creasca, in viitor, procentul de energie

- USR propune, in programul de guvernare, patru masuri urgente pentru reechilibrarea preturilor la energie, printre care eliminarea accizei pentru energie electrica pentru sase luni si acordarea de subventii temporare pentru CET-uri. "Ne aflam intr-un context al cresterii preturilor la energie…

- Ce pensionari din țara noastra beneficiaza de energie electrica in mod gratuit și ce condiții trebuie sa indeplineasca aceștia. Iata ce s-a stabilit in anul 2003 prin HG 1041. Pensionarii din Romania care au energie electrica gratuit Azi, Asociatia Energia Inteligenta a amintit ca exista o anumita categorie…

- Ne luptam cu scumpiri in cascada la rafturi, la pompa si in facturi, iar cele mai noi date ale Institutului National de Statistica confirma cat de grea este situatia prin care trecem: foarte multe familii nu isi mai permit sa plateasca facturile la utilitati, informeaza Observatornews.ro . Romanii o…

- Romania a exportat masiv energie electrica in primele sapte luni din acest an, cu 52,5% mai mult decat in perioada similara a anului trecut, in timp ce consumul intern a crescut cu 7%, potrivit datelor INS.