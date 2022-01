Guvernul Ciuca continua politica dezastruoasa in domeniul energiei din ultimii ani. Cerem revenirea la piata reglementata.

Stiri pe aceeasi tema

- O intalnire intre membrii coaliției de guvernare pe tema masurilor din domeniul energiei va avea loc luni. In cadrul ședinței ar putea fi stabilite masurile pe care le va lua Guvernul Ciuca pentru a atenua efectele crizei provocate de creșterea prețurilor la energie electrica și gaze.Surse politice…

- George Simion sustine ca nu incalca legea pentru ca petrecerea este o manifestație politica, iar hotararile de guvern nu impun certificatul verde la intrare sau capacitatea spațiului sa fie limitata.„Evenimente ca ieri și astazi, care nu sunt interzise de lege pentru ca evenimentele politice, atenție,…

- Președintele AUR – Alianța pentru Unirea Romanilor, George Simion, a afirmat, sambata, la Timișoara, ca va inființa o Liga anti-Fritz, care sa il dea jos din funcția de primar pe Dominic Fritz, inainte de expirarea mandatului. „Il vom invinge la viitoarele alegeri, care sper sa nu fie la termen. Sunt…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita guvernului adoptarea unui set de masuri rapide pentru contracararea crizei energiei care afecteaza grav nivelul de trai al populației și funcționarea economiei romanești. Printre principalele propuneri facute de reprezentanții gruparii politice se numara…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita demiterea "imediata" a ministrului Energiei, Virgil Popescu, pentru cresterea "nejustificat" de mare a preturilor la energie, sustinand ca "o majoritate guvernamentala de 70% are toate parghiile legale, constitutionale si politice pentru a interveni…

- Inflatia din zona euro a atins un record de 5% lunile trecute, fiind de peste doua ori tinta de 2% a BCE, dar banca nu si-a inasprit politica monetara pana acum, argumentand ca cresterea preturilor se va diminua de la sine, deoarece principalele motive pentru inflatia ridicata sunt factorii unici tranzitori.…

- „Daca Germania, Ungaria și Polonia au reacționat pana acum in sensul ignorarii anumitor semnale primite de la Bruxelles, iata ca Romania se vede pusa in situația de a ignora chiar o decizie a CJUE, pentru a fi in randul statelor suverane membre ale UE. CCR s-a pronunțat clar: numai dupa revizuirea Constituției,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) critica noile masuri de relaxare anunțate, fiind de parere ca „nu reprezinta altceva decat noi masuri jignitoare la adresa romanilor cinstiți și muncitori, a caror singura vina este ca nu s-au vaccinat”. „Așa-numitele masuri de relaxare nu rezolva, in esența, nimic,…