Stiri pe aceeasi tema

- O decizie neasteptata a Guvernului Citu, luata pe 30 decembrie, loveste puternic piata imobiliara. Cresterea plafonului pentru TVA-ul de 5% de la 95.000 la 140.000 de euro se amana un an. Mii de romani...

- Guvernul condus de Florin Citu a amanat cu un an cresterea pragului pentru TVA de 5% de la aproape 93.000 de euro, cat este in prezent, la 140.000 de euro. Decizia a fost adoptata prin ordonanta de urgenta. Mii de romani ar putea pierde banii de avans, in acest context. Aplicarea masurii ce prevede…

- Guvernul condus de Florin Citu a amanat cu un an cresterea pragului pentru TVA de 5% de la aproape 93.000 de euro, cat este in prezent, la 140.000 de euro. Decizia a fost adoptata prin ordonanta de urgenta. Mii de romani ar putea pierde banii de avans, in acest context. Aplicarea masurii ce prevede…

- Consumatorii casnici de electricitate ar trebui sa incheie noi contracte pe piata libera, unde gasesc preturi mai mici decat ar plati daca raman cu vechile contracte de la 1 ianuarie. Declaratia ii apartine lui Virgil Popescu, ministrul Energiei. Aceasta a venit in contextul in care, de la inceputul…

- Doi romani din trei nu si-ar achizitiona o locuinta in urmatoarea jumatate de an, in timp ce aproape 10% isi cauta o a doua casa in afara orasului in care traiesc in prezent, arata un sondaj de specialitate, publicat miercuri. Conform analizei Crosspoint Real Estate, citata de Agerpres, daca anul trecut…

- Peste 16.000 de locuinte noi ar putea fi predate pana la finalul anului in Bucuresti si zonele limitrofe, ceea ce ar duce la o crestere cu aproape 8% fata de numarul de unitati predate in 2019, arata datele raportului de piata "Residential Market Genome 2020" intocmit de compania de consultanta imobiliara…

- Piata de investitii este cel mai putin afectata de criza sanitara, in timp ce segmentul de birouri – cel mai afectat dintre toate sectoarele imobiliare si aflat in plina transformare – mai asteapta anul acesta inca 40.000 de noi mp. Piata de industrial beneficiaza de cele mai multe oportunitati, iar…

- Cumparatorii din Franta au ajuns sa faca achizitiile internationale cele mai mari pe piata imobiliara din centrul Londrei (PCL), în primele noua luni din 2020, ei reprezentând 11% din toate tranzactiile care au implicat cumparatori straini, informeaza site-ul uk.finance.yahoo.com. …