Stiri pe aceeasi tema

- ​Premierul Florin Cîțu a confirmat luni ca subvențiile publice pentru partide vor fi reduse. Întrebat daca aceste fonduri vor scadea cu 30%, șeful guvernului a raspuns ca va exista o „reducere”.Doar în prima luna a acestui an, partidele au încasat de la stat 19,84…

- Lucian Isar a fost numit consilier onorific al prim-ministrului Florin Citu, printr-o decizie publicata luni seara in Monitorul Oficial. Conform deciziei, activitatea lui Lucian Isar este neremunerata. Economistul Lucian Isar este sotul senatoarei Alina Gorghiu.

- Guvernul condus de premierul desemnat Florin Citu, ca si programul de guvernare au trecut de Parlament cu un vot mai numeros decat minimul care ii asigura investirea.. 260 de deputati si senatori au fost pentru, iar 186 impotriva. Guvernul avea nevoie de 228 de voturi, conform configuratiei actuale…

- PNL, USR-PLUS și UDMR au incheiat negocierile asupra noii guvernari a Romaniei. Partidele politice vor semna luni, de la ora 19.00, in Parlament, acordul de coaliție. Duminica s-au incheiat ultimele negocieri asupra programului de guvernare al PNL, USR-PLUS și UDMR. „Discuțiile din cadrul coaliției…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, anunța, printr-un mesaj pe Facebook transmis sambata dimineața, ca va taia un procent semnificativ din subvențiile pe care le primesc partidele politice de la stat, incepand cu anul 2021. „ Buget 2021 Lucrez la bugetul pentru 2021 și exact ca in 2020 voi propune economii…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a propus in bugetul pentru 2021 taierea subvențiilor pentru partidele politice. „Lucrez la bugetul pentru 2021 și exact ca in 2020 voi propune economii reale la...

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, sambata, printr-o postare pe Facebook, ca lucreaza la bugetul pentru 2021 și ca va propune reducerea subvențiilor pentru partide. „Lucrez la bugetul pentru 2021 și exact ca in 2020 voi propune economii reale la bugetul de stat prin taierea cu un procent…

- Autoritatea Electorala Permanenta a virat, in prima decada a lunii noiembrie, in conturile a opt partide, respectiv PSD, PNL, USR, ALDE, PMP, PLUS Pro Romania și Partidul Forța Naționala, subvenții in...