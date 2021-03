Guvernul Cîţu se reuneşte în şedinţă săptămânală Guvernul Citu se reuneste in sedinta saptamanala Foto: gov.ro. Guvernul condus de premierul Florin Cîtu se reuneste astazi în sedinta saptamânala. Pe lânga proiectele aflate pe agenda, suplimentar ar putea fi discutat în prima lectura proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Executivul ar putea analiza si proiectul de ordonanta de urgenta care prevede marirea indemnizatiei de la 650 la 1.500 de lei pentru parintii care renunta la concediul maternal în primele sase luni ale acestuia. Pe agenda ar putea… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

