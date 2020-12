Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se reuneste luni in sedinta, principala tema aflata pe agenda fiind proiectul de ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale. Acesta include decizii care sa permita indeplinirea, in cel mai scurt timp, in noua structura, a activitatii Guvernului…

- Declarațiile de avere ale noii echipe de la Palatul Victoria dezvaluie detalii mai puțin cunoscute. Premierul Florin Cițu deține o serie de proprietați impreuna cu fratele sau, in județul Valcea, debandite de la parinți. Printre acestea se numara și 75 de hectare de teren forestier. El obține, astfel,…

- Discutiile intre reprezentantii PNL, USR-LUS și UDMR au inceput sambata dimineata, dupa ora 9,00, pe trei paliere: program de guvernare, structura Guvernului si structura majoritatii parlamentare. Dragoș Pislaru, de la USR-Plus a postat cateva imagini și o concluzie dupa aceste negocieri. ”Fum alb pe…

- Traian Berbeceanu a fost numit in functia de prefect al municipiului Bucuresti printr-o hotarare de guvern publicata joi seara in Monitorul Oficial, transmite Agerpres. Berbeceanu il inlocuieste in functie pe Gheorghe Cojanu, care a fost numit in functia de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului…

- Premierul Ludovic Orban a subliniat pozitia clara a Guvernului de a mentine cota unica de impozitare si faptul ca nu are in vedere majorari de taxe si nici introducerea de taxe noi, in intalnirea pe care a avut-o, vineri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei.…

- Premierul Ludovic Orban a ieșit negativ la al doilea test Covid-19, dupa ce intrase in contact cu un jurnalist depistat pozitiv in urma cu zece zile, anunța guvernul intr-un comuniat. Orban se intoarce joi la Palatul Victoria. „Prim-ministrul Ludovic Orban a facut in aceasta dimineața al doilea test…