Guvernul Cîțu: Salariul minim brut va crește cu 70 de lei din 2021 Guvernul vrea sa creasca salariul minim brut pe țara garantat in plata pentru anul 2021 cu 70 de lei. Astfel, conform unui comunicat al Guvernului, salariul minim brut ar urma sa creasca de la 2230 de lei la 2.300 de lei brut/lunar. Articolul Guvernul Cițu: Salariul minim brut va crește cu 70 de lei din 2021 apare prima data in Someșeanul.ro . Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

Sursa articol: someseanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu anunța ca salariile bugetarilor vor fi inghețate la nivelul veniturilor din decembrie 2021. Totodata, a fost gasita o soluție pentru prelungirea amanarii ratelor la banci. Florin Cițu a spus ca salariul minim va crește puțin peste rata inflației, respectiv cu 3,1% pentru anul viitor.…

- Premierul Florin Cițu anunțat, luni, dupa ședința de Guvern, ca anul viitor salariul minim va crește puțin peste rata inflației, respectiv cu 3,1%. Iar salariile bugetarilor se vor menține la nivelul celor din decembrie 2020.

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca salariul minim va creste anul viitor putin peste rata inflatiei, cu 3,1%, mentionand ca a gasit astfel o formula de compromis pentru toata lumea. "Astazi am avut o discutie cu patronatele si sindicatele despre salariul minim. Pe de o parte, stiti…

- Premierul Florin Cițu anunțat, luni seara, ca salariul minim va crește puțin peste rata inflației, respectiv cu 3,1% pentru anul viitor. „Știți foarte bine ca economia Romaniei trece printr-o criza...

- Premierul Florin Cițu anunța ca salariile bugetarilor vor fi inghețate la nivelul veniturilor din decembrie 2021. Totodata, a fost gasita o soluție pentru prelungirea amanarii ratelor la banci. Florin Cițu a spus ca salariul minim va crește puțin peste rata inflației, respectiv cu 3,1% pentru anul viitor.…

- Turcia crește salariul minim cu 22%, o provocare in plus pentru reducerea inflatiei galopante. Sindicatele spun ca majorarea este insuficienta Salariul minim pe economie in Turcia va creste anul viitor cu aproape 22%, o masura care va complica eforturile destinate reducerii inflatiei, dar care nemultumeste…

- Guvernul vrea sa creasca salariul minim brut pe țara garantat in plata pentru anul 2021 cu 70 de lei. Astfel, conform unui comunicat al Guvernului, salariul minim brut ar urma sa creasca de la 2230 de lei la 2.300 de lei brut/lunar.

- „Suntem adeptii unui mecanism de crestere care sa se bazeze pe realitatile economice, respectiv rata inflatiei, cresterea productivitatii si alti factori economici. Obiectivul nostru este sa nu fie afectate locurile de munca, mai ales in aceasta perioada in care companiile se confrunta cu dificultati…