Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Liviu Avram scoate in evidenta faptul ca premierul Florin Citu l-a demis pe Vlad Berbecar in baza unui argument fals. Citu i-a reprosat lui Berbecar ca nu a facut nicio „evaluare” a spitalelor in acest an in conditiile in care chiar el a emis o ordonanta in care se prevede „suspendarea evaluarilor…

- Medicul Vlad-Teodor Berbecar susține ca a aflat de la televizor ca a fost demis de premierul Florin Citu din functia de presedinte al Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate, pe motiv ca de la numirea sa nu au mai avut loc evaluari ale spitalelor. Berbecar spune ca Florin Citu a…

- Vlad-Teodor Berbecar, demis din funcția de presedinte al Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate dupa tragedia de la Constanța, pe motiv ca nu a mai facut nicio evaluare in spitale, a declarat ca premierul a oprit aceste evaluari. “Am aflat de la televizor ca am fost demis de premierul…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, vineri, demiterea managerului Spitalului de Boli Infecțioase Constanța și a șefului Agenției pentru Managementul Calitații in Sanatate, in urma incendiului in care și-au pierdut viața șapte oameni. “Am luat doua decizii. L-am sunat pe domnul primar și i-am cerut sa…

- Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS), institutie publica aflata in suborninea Guvernului, face periodic o verificare ampla a serviciilor medicale oferite de...

- Medicul Vlad-Teodor Berbecar, presedintele Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS), institutie publica aflata in suborninea Guvernului a explicat pentru News.ro care este situatia la zi in ceea ce priveste numarul de unitati sanitare acreditate ANMCS sau aflate in curs…

- Deputatul USR-PLUS Emanuel Ungureanu acuza conducerea Spitalului Judetean Suceava a interzis internarile pentru pacientii cu afectiuni cronice, spunand ca avem de a face cu o “decizie criminala”. Ungureanu cere Directiilor de Sanatate sa nu permita discriminarea bolnavilor cronici, mai ales ca exista…

- Persoanele care sunt complet vaccinate nu au nevoie de o a treia doza de vaccin impotriva Covid-19, spun oficiali americani din domeniul sanatații și al medicamentelor. „Suntem pregatiți pentru dozele de rapel daca și cand știința demonstreaza ca sunt necesare”, au transmis intr-o declarație comuna…