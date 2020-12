Guvernul Cîțu provoacă o austeritate mai dură decât în anul 2010 Masurile fiscale luate de noul Guvern sau pe cale a fi luate, criticate de unii economiști. „Austeritatea din acel oug de miercuri este de fix 33,9 miliarde lei, adica 6,9 miliarde euro, venituri ale romanilor. Pensionarii pierd 10,4 miliarde lei, copiii 3,5 miliarde iar bugetarii si militarii (pensionari) 20,4 miliarde lei.

In incompetența pe care am vazut-o aceste sume nu se vor duce catre economie ci pur si simplu nu vor exista.

Astfel ca dezechilbrul este dublu!

Este o austeritate mai dura decat in anul 2010.

Nu va fi deloc bine!"

Sursa articol si foto: ph-online.ro

