Guvernul Cîțu, la un pas de demitere / Ultimele calcule, jocuri de culise și ce urmează dacă moțiunea de cenzură trece Criza politica este pe cale sa se acutizeze dupa ce Parlamentul va decide marți soarta Guvernului Cîțu. 234 de voturi sunt necesare pentru retragerea sprijinului politic premierului Florin Cîțu iar PSD, USR și AUR le dețin în acest moment. Ce urmeaza dupa înlaturarea Guvernului Cîțu, cum se poate guverna pâna la validarea unui nou Executiv și ce scenarii se afla în lucru pentru urmatoarea perioada.



Partidele care au anunțat ca vor vota moțiunea de cenzura PSD (157), USR (80) și AUR (43) au împreuna 280 de voturi, cu 46 de voturi mai mult…

Sursa articol: hotnews.ro

