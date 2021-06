Camera Deputaților și Senatul reunite in ședința comuna dezbat si voteaza marti prima motiune de cenzura impotriva actualului Executiv. Moțiunea, inițatata de PSD și intitulata „Romania ESUATA. Recordul «fantastic» al Guvernului Citu”, ar mai avea nevoie de 18 voturi ca sa treaca, potrivit declarației liderului PSD Marcel Ciolacu. PSD mizeaza pe voturile parlamentarilor AUR, ale […] The post Guvernul Cițu, la prima moțiune de cenzura. Parlamentul se reunește pentru vot appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .