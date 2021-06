Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților și Senatul reunite in ședința comuna dezbat si voteaza marti prima motiune de cenzura impotriva actualului Executiv. Moțiunea, inițatata de PSD și intitulata „Romania ESUATA. Recordul «fantastic» al Guvernului Citu”, ar mai avea nevoie de 18 voturi ca sa treaca, potrivit declarației…

- Parlamentarii dezbat și voteaza, marți, moțiunea de cenzura depusa de PSD. Pentru ca moțiunea sa fie adoptata și Guvernul Cițu sa fie demis, PSD are nevoie de 234 de voturi. Potrivit calculelor, daca toți parlamentarii PSD și AUR ar fi prezenți și ar vota moțiunea, aceasta ar fi respinsa. In acest moment,…

- Marți se decide soarta Guvernului condus de Florin Cițu, cand parlamentarii se reunesc pentru a vota moțiunea de cenzura depusa de PSD. „Am depus moțiunea de cenzura. Vreau sa mulțumim partenerilor sociali care au contribuit la textul moțiunii. Guvernul actual este un dezastru pentru romani…

- "Pe timpul guvernarii PSD, Romania avea a patra cea mai mica datorie guvernamentala neta din UE, de 34,6% in PIB. In conditiile in care guvernarea PSD a lasat si o rezerva financiara in Trezorerie de 5,2 miliarde euro. Cu toate acestea, in guvernarea PNL-USR-PLUS-UDMR viitorul economic si social al…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD a redactat moțiunea de cenzura impotriva guvernului de coaliție dupa „cea mai dezastruoasa guvernare in ultimii 30 de ani”.CITEȘTE textul moțiunii de cenzura inițiata de PSD - „Romania EȘUATA - recordul fantastic al Guvernului Cițu” - AICI „Guvernul Cițu trebuie sa plece…

- „PSD am vazut ca lucreaza cu AUR. Era momentul sa isi arate care sunt partenerii. AUR si PSD fac coalitie, in sfarsit, in Parlamentul Romaniei. Deci, PSD arata ca este langa AUR in Parlamentul Romaniei, langa factiunea AUR, desi pana acum au spus ca nu au nimic in comun. Se pare ca au multe in comun.…

- Un document publicat, miercuri, de catre Blocul Național Sindical (BNS), despre care sindicaliștii spun ca a fost trimis europarlamentarilor romani de catre Luminița Odobescu, ambasadorul Romaniei la Uniunea Europeana, lasa sa se ințeleaga ca Romania dorește ca salariul minim sa fie unul de baza, nu…