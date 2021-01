Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Permanent al Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania a decis, luand in considerare rezultatele alegerilor locale, schimbarea lui Zoltan Marossy din fucția de șef al UDMR Timiș, au anunțat reprezentanții formațiunii. Molnar Andrei, candidatul UDMR la alegerile parlamentare din 6 decembrie…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a semnat ordinele de carantinare zonala pentru opt localitati din judetul Timis, Propunerera de carantinare a fost facuta, in aceasta seara de catre Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). Carantina intra in vigoare pe data de 6 noie,mbrie ora 0.00…

- Intr-o prima reactie la vestea ca Tribunalul Timis i-a dat unda verde la scaunul de primar al Timisoarei, Dominic Fritz spune ca a discutat cu prefectul Liliana Onet, iar investirea sa in functie va avea loc vineri. Tribunalul Timis a respins cele trei contestatii facute impotriva validarii lui Dominic…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a hotarat trecerea in scenariul roșu a unor școli din Timiș și schimbarea scenariului pentru altele. Schimbarea scenariului in roșu are loc din cauza creșterii incidenței cazurilor de Covid-19 și din pricina apariție cazurilor de coronavirus in școli.…

- Marilen Pirtea, deputatul liberal de Timiș, atrage atenția asupra uneia din marile probleme ale legislației romanești din domeniul construcțiilor, influența subcontactorilor asupra lucrarilor efectuate. El cere schimbarea legislației in domeniu și reglementarea acestui domeniu. De multe ori, chiar acești…

- Prefectul de Timiș, Liliana Oneț, a fost astazi la Lugoj, unde a fost investit in funcție primarul ales al orașului, Claudiu Buciu, și a fost constituit consiliul local. Urmeaza și alte ceremonii de investire. La aproape o luna scursa de la alegerile locale din 27 septembrie a inceput seria investirilor…

Deși par "liniștite" din afara, discuțiile dintre PNL și USR PLUS la nivel de Timiș nu sunt deloc lipsite de sare și piper. in timp ce Alin Nica, liderul PNL local e plin de pace, cei de la USR PLUS arata in discursul lor mai mult din ce se negociaza in spatele ușilor inchise.

- Un singur roman nominalizat, dar ce onoare! Gheorghe Hagi (55 de ani) a fost nominalizat de prestigioasa revista France Football pentru a face parte din echipa „Ballon d’Or Dream Team”. Hagi se lupta cu nume uriașe pentru unul dintre cele doua locuri disponibile pentru postul de mijlocaș ofensiv. Iata…