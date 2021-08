Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, ordonanta de urgenta care prevede finantarea suplimentara, de la Ministerul Dezvoltarii, a proiectelor aflate in derulare prin Programul National de Dezvoltare Locala, etapa a II-a. USR PLUS se opune vehement acestor programe, pe care le-a catalogat drept…

- Atmosfera este tot mai apasatoare in Partidul Național Liberal. Președintele PNL, Ludovic Orban nu va fi prezent azi la ședința BPN a PNL anunțata aseara tarziu de premierul Florin Cițu, spun surse liberale. In ședința de azi, despre care Ludovic Orban a spus ca a fost anunțat printr-un sms, urmeaza…

- USR PLUS a decis sa nu sustina noul Plan National de Dezvoltare Locala (PNDL), in valoare de 50 de miliarde de lei, anuntat la inceputul saptamanii de liderul PNL Ludovic Orban si de premierul Florin Citu. Intr-un comunicat de presa, USR PLUS subliniaza ca ”nu va sustine un nou PNDL cu alocari din pix”.…

- Rectificarea bugetara facuta de ministrul interimar al Finanțelor și premierul Florin Cîțu a creat nemulțumiri în interiorul Coaliției. Partenerii de guvernare USR și UDMR vor mai mulți bani la minsiterele pe care le au în subordine. Surse politice au delcarat pentru HotNews.ro ca…

- Televiziunea Publica s-a ales cu o amenda de 10.000 lei din partea Consiliului National al Audiovizualului, pentru anumite afirmatii ale jurnalistului Ionut Cristache, in emisiunea Romania9, despre mai multi lideri PNL si despre presedintele Klaus Iohannis. Ședința CNA a analizat emisiunile din 20 și…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 7 iulie 2021, Hotararea numarul 44 prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul național, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 12.07.2021. Principala modificare fața de masurile aflate…

- 256 de cereri de finanțare, in valoare de aproximativ 10,5 milioane de euro, au fost depuse de tineri care au revenit in țara din strainatate pentru a-și dezvolta ferme in localitațile din care provin. Este vorba despre fonduri europene care ar urma sa fie alocate prin intermediul submasurii 6.1 – Diaspora…

- Marius Nicolaescu, vicepreședinte Consiliul Județean Argeș: ”Guvernul Cițu vrea sa blocheze Programul Național de Dezvoltare Locala, program inițiat de PSD datorita caruia s-au facut multe investiții necesare in toate localitațile țarii! Premierul Cițu a anunțat ca ”nu se mai face PNDL” ca replica la…