Guvernul Citu a stabilit cati lucratori straini vor fi admisi sa munceasca in Romania in 2021

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat proiectul de Hotarâre privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca în anul 2021, despre care HotNews.ro a scris recent. Astfel, spune Ministerul Muncii într-un comunicat, pentru anul viitor a fost stabilit un contingent…

- Prin Hotararea de Guvern nr. 1.133 din 30 decembrie 2020, premierul Florin Vasile Cițu a stabilit numarul muncitorilor strani care vor putea munci anul acesta in țara noastra. Astfel, pentru anul 2021 s-a stabilit „un contingent de 25.000 de lucratori straini nou-admiși pe piața forței de munca din…

- Potrivit Ministerului Muncii, Guvernul a aprobat proiectul de Hotarare privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2021. "Astfel, pentru anul viitor a fost stabilit un contingent de 25.000 de lucratori straini nou - admisi pe piata fortei de munca…

- Contingentul de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca va scadea in 2021 cu 5.000 de persoane, conform unui proiect de Hotarare aprobat miercuri de Executiv. Astfel, proiectul de Hotarare privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de…

- Un Brexit fara acord cu UE ar insemna ca industria textila si de incaltaminte din Romania ar putea pierde 12.000 de locuri de munca, adica 2% din PIB si 1,4% din cifra totala de afaceri din economie, noteaza Ziarul Financiar. Romania produce haine, fibre textile si incaltaminte in valoare…

- Pe masura ce tot mai multe foste unitați de producție au trecut prin procese de privatizare, dar și pe fondul intrarii pe piața din Romania a unui numar tot mai mare de jucatori straini, distribuția salariala a suferit, de asemenea, modificari, in...

- Confederatia Patronala Concordia organizeaza marti dezbaterea "Piata muncii in Romania - efectele pandemiei si perspective pentru viitor", in contextul in care criza sanitara si economica a transformat in cateva saptamani paradigma deficitului de forta de munca din Romania in preocuparea pentru siguranta…

- Anul 2021 se anunța un an plin de incertitudini din toate punctele de vedere, atat pe plan intern, cat și pe plan extern. In ce privește Romania, ne așteptam ca alegerile din decembrie sa aiba o...