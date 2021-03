Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Secretar de Stat, Raed Arafat a anunțat joi seara restricțiile care se vor impune in raport cu rata de infectare. Circulația va fi restricționata de la ora 20.00 pentru zilele de vineri sambata, duminica in localitațile in care rata de infectare este de peste 4 la mie, și pe tot parcursul…

- Mai multe actiuni de protest sunt programate sa se desfasoare, joi, in Capitala, dupa ce sindicatele politistilor si personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne au anuntat ca vor “sarbatori” Ziua Politiei Romane in strada, nemultumite de taieri ale veniturilor salariale si ale pensiilor.…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, marți demiterea subsecretarului de stat Octav Bjoza, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici, pe motiv ca acesta a incercat sa aduca argumente in favoarea urmașilor criminalilor de razboi, naziștilor sau fasciștilor, pentru ca aceștia “sa beneficieze de drepturi…

- Proteste la Primaria Capitalei. Angajații de la Parcuri și Gradini au ieșit in strada, nemulțumiți de faptul ca nu și-au primit salariile, in timp ce alți angajați ai altor companii din subordinea PMB au dat in judecata statul, pentru neplata salariilor de peste 6 luni. Primarul general Nicușor Dan…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi seara, la Antena 3, ca PSD va depune moțiune de cenzura in timpul acestei sesiuni parlamentare impotriva Guvernului Cițu. ”Cițu s-a dus la Bruxelles, unde i s-a spus ca este pe ultimul loc din Europa la deficit. PSD cand a plecat de la guvernare a lasat un…

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, a avut critici dure la adresa ministrului Sanatații, primul din Guvernul Cițu vizat de o moțiune. Rafila il acuza pe Voiculescu de inactivitate de cand a preluat Ministerul Sanatații și spune ca in cele 6 saptamani de cand ocupa pozitia de ministru, nu a reusit sa demareze…

- Guvernul Florin Cițu are pe ordinea de zi a ședinței programata pentru miercuri, de la ora 13.00, la Palatul Victoria, o Ordonanța de Urgența in domeniul organizarii judiciare: amanarea intrarii in vigoare a legii care prevede formarea completurilor din 3 judecatori la completurile de apel. Decizia…

