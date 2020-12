Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Florin Cițu a fost investit prin votul Parlamentului, cu 260 de voturi pentru și 186 impotriva, dupa o zi de audieri in comisii și dezbateri in plen. Membrii guvernului au depus apoi juramantul la Palatul Cotroceni, in fața președintelui Klaus Iohannis.

- Ceremonia de depunere a juramantului de investitura a membrilor Guvernului Florin Cițu va avea loc miercuri, de la ora 20.00, la Palatul Cotroceni. Guvernul Florin Cițu a trecut, miercuri, de votul Parlamentului, acesta fiind investit cu 260 de voturi „pentru” și 186 „impotriva” la capatul…

- Lista ministrilor din Guvernul Citu si Programul de guvernare au fost depuse miercuri dimineata la Parlament. Liderii dreptei spera ca pana la finalul zilei noii ministri sa poata depune juramantul la Palatul Cotroceni. Astfel, conducerile Camerelor au stabilit ca audierile ministrilor sa aiba loc in…

- Noul ministru al Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a depus, joi, juramantul de investitura in functie, in fata presedintelui Klaus Iohannis, intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul Cotroceni. La ceremonie au participat premierul Ludovic Orban, presedintele interimar al Senatului,…