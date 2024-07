Guvernul Ciolacu pregătește măsurile pentru iarna 2024-2025. Derogare pentru asigurarea încălzirii localităților Executivul condus de Marcel Ciolacu pregatește o serie de masuri pentru a veni in sprijinul populației in timpul sezonului rece. In urma solicitarilor mai multor administrații locale, Guvernul pregatește o derogare la Legea finanțelor publice locale prin care primariile sa poata garanta și anul acesta creditele pentru combustibil pentru CET-urile care incalzesc centralizat populația.Deși primariile Constanța și Ploiești au facut aceste solicitari, nu este primul an cand este aplicata o astfel de derogare. Practic, derogarea de la Legea finanțelor publice locale este necesara deoarece aceasta interzice… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

