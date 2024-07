Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat, marti, ca Romania va semna cu urmatoarea Comisie Europeana un acord astfel incat intr-o perioada de sapte ani sa ajunga la deficitul de 3% asumat prin Tratatul de la Maastricht.

- In contextul celebrarii Zilei Justiției, ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a transmis un mesaj de apreciere și solidaritate catre toți profesioniștii din sistem, subliniind progresele semnificative realizate in domeniul justiției din Romania. Recenta inchidere a Mecanismului de Cooperare și Verificare…

- Anul 2024 se anunța a fi unul plin de investiții majore in Romania, un aport semnificativ avand programele destinate mediului de afaceri, derulate de Guvernul Ciolacu. Unul dintre cele mai importante proiecte, recent anunțat, este construcția unei fabrici de baterii la Galați, realizata de compania…

- Britanicii de la DS Smith au bugetat investitii de 38 mil. lei la fabrica de ambalaje din Zarnesti. Potrivit celor mai recente date, circa 70% din totalul productiei de la Zarnesti sunt livrate in afara Romaniei, catre tarile vecine, iar restul de 30% raman in tara, anunța Ziarul Financiar.

- Guvernul va aproba in sedinta de joi un proiect de lege privind stabilirea salariului minim european, a anunțat premierul Marcel Ciolacu.„Introducem azi salariului minim european in Romania, in concordanța cu directiva europeana și dupa consultari cu partenerii sociali.

- ”Patria Credit IFN SA, institutie financiara nebancara specializata in acordarea de microcredite pentru agricultori, a inregistrat in 2023 un profit net de 8,54 milioane lei, inregistrand o crestere de 44%, fata de anul 2022. Portofoliul de credite a ajuns la 184 milioane lei, in crestere cu 14% fata…

- „Sunt onorat sa ma aflu astazi la deschiderea celei mai mari expozitii din regiunea Marii Negre, dedicata industriei de aparare. Prezenta in acest an a peste 400 de companii din 31 de tari arata importanta acestui eveniment. In contextul conflictului sangeros din Ucraina, revitalizarea industriei nationale…

- „Noi, romanii, suntem cunoscuti pentru ca luptam pentru libertate. De aceea in 1989 am avut Revolutia noastra, iar, cu doi ani in urma, eram ultima tara din Europa care lupta impotriva infamului certificat verde Covid 19 la locul de munca. N-a fost o lupta usoara. Romania ramane inca una dintre cele…