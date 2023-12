Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele luni, acțiunile din domeniul energiei regenerabile au pierdut puternic teren, inregistrand o performanța semnificativ mai mica fața de companiile producatoare de combustibili fosili, cele pe care ar trebui sa le inlocuiasca, potrivit unei analize publicate de compania XTB Romania. Una din…

- Ministrul de Finanțe nu renunța la observațiile privind bugetul alocat majorarilor promise la Legea pensiilor. Marcel Boloș nu a vrut sa avizeze legea care este pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi, decat daca pune obervațiile privind impactul bugetar cu indexarea și recalcularea pensiilor.…

- Avioanele de lupta F-16 de fabricatie americana pe care Olanda le doneaza Ucrainei vor ajunge la centrul de antrenament din Romania in termen de doua saptamani, a anuntat premierul olandez demisionar Mark Rutte. „Ma astept ca rachetele Patriot sa fie livrate in scurt timp, pentru a ajuta Ucraina in…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns, marți, in Romania. Zelenski va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu. „Ucraina este recunoscatoare pentru sprijinul Romaniei, care ne intarește statul, precum și pentru solidaritatea sa constructiva, care permite…

- Mai multe seisme s-au produs noaptea trecuta, in Romania. Cel mai recent seism a avut o magnitudine de 3,5 și a fost inregistrat la ora 3:50, la o adancime de 128 de km in zona Vrancea. ”In ziua de 05 Octombrie 2023, la ora 03:50:02 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, […] The…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu vrea sa puna capat spagii in Romania și a facut un apel la oamnei face un apel la oameni sa sune la 112 si sa mearga la procurori daca li se cer bani. Eu nu dau nicio spaga”, a afirmat Marcel Ciolacu, atunci cand a fost intrebat despre coruptie, intr-o conferinta de […]…

- O romanca in varsta de 36 de ani, care a vizitat Acropole din Atena, a fost reținuta de poliție, deoarece aceasta a furat bucati de marmura din sit, scrie greekcitytimes.com. Potrivit Proto Thema, turista, fiind impresionata de zona Acropole a luat doua bucati de marmura drept „suvenir”. O alta femeie…

- Creșterea prețului petrolului transmite un semnal de ingrijorare, intr-un context in care se discuta despre creșterea sau menținerea dobanzilor de referința in SUA, in zona euro și in alte economii majore ale lumii, potrivit unei analize publicate de XTB Romania, broker de investiții pe piețe internaționale.…