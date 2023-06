Premierul desemnat Marcel Ciolacu mai are doua mari hopuri de trecut, ambele in Parlamentul Romaniei: audierile miniștrilor propuși și votul de investitura. Audierea candidatilor pentru a ocupa functiile de ministri in Cabinetul Ciolacu va incepe miercuri, de la ora 10.00, iar votul de investitura va avea loc in cursul zilei de joi. Audierilor miniștrilor incep […] The post GUVERNUL CIOLACU. Cand va avea loc audierea miniștrilor și votul de investitura first appeared on Ziarul National .