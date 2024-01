Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a calificat din nou joi, 21 decembrie, invazia rusa din Ucraina drept o "operatiune militara", scrie AFP, care noteaza ca liderul de la Budapesta reia astfel formula folosita de Kremlin, potrivit Agerpres."Este vorba despre o operatiune militara atata timp cat nu a exista…

- Premierul ungar Viktor Orban a cerut vineri deblocarea “tuturor fondurilor” pe care Budapesta ar trebui sa le primeasca de la Uniunea Europeana, inainte de a lua in considerare eventuala ridicare a veto-ului sau asupra ajutorului suplimentar pentru Ucraina. „Am spus intotdeauna ca, daca va exista un…

- Presedintele francez Emmanuel Macron are programata o intrevedere joi, la Paris, cu premierul Ungariei, Viktor Orban, o intilnire menita sa duca la gasirea unui compromis inainte de summitul UE de saptamina viitoare, pe care Budapesta ameninta sa-l saboteze, relateaza digi24.ro. Emmanuel Macron il va…

- DECLARAȚIE POLITICA Deputat: Daniel-Florin Ghița Circumscripția electorala: nr. 25 Ilfov Apartenența politica: PSD Sedința Camerei Deputaților din 08.11.2023 Titlu: Cum cinstește un primar UDMR Ungaria cu proprietați și afaceri mari din Romania Primarul municipiului Satu Mare, Gabor Kereskenyi (UDMR),…

- Statele Unite isi exprima speranta in legatura cu relatia Ungariei cu Rusia si considera ca decizia premierului Viktor Orban de a se intalni cu presedintele rus, Vladimir Putin, este "controversata", precizeaza Ambasada SUA la Budapesta intr-un comunicat remis vineri.Statele Unite ale Americii se…

- Adrian Sarbu spune ca interesul Ungariei este ca Romania sa fie in Schengen, numai ca Viktor Orban, care detine puterea, nu executa interesul Ungariei, ci al Rusiei.Aflat in prima vizita a unui sef de stat roman la Budapesta dupa 14 ani, Klaus Iohannis a fost ignorat de premierul Viktor Orban.…

- Premierul Ungariei a mers in Georgia exact in perioada in care Klaus Iohannis a sosit la Budapesta, cu toate ca vizita era planificata de mai multe luni, susțin surse politice pentru „Adevarul”.