Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a primit votul de investitura in Parlament și este noul prim-ministru al Romaniei. Ciolacu și echipa de miniștri vor depune juramantul la Palatul Cotroceni, in cursul acestei zile, iar apoi vor organiza prima ședința de Guvern. Conform numaratorii paralele, Guvernul Ciolacu a trecut de votul Parlamentului cu 290 de voturi „pentru" […]