- Practica ”insamantarii norilor” a fost descoperita in SUA in 194,6 de catre un chimist care lucra pentru General Electric. China si-a lansat propriul program similar in anii 1960. Zeci de alte tari - inclusiv SUA - au, de asemenea, astfel de programe, dar Beijingul are cel mai mare program de acest…

- Actorul Matthew Perry, interpretul lui Chandler Bing din serialul de succes "Friends", a decis sa lanseze o colectie de tricouri si accesorii inspirare de personajul sau. Fondurile stranse in urma vanzarilor vor ajuta Organizatia Mondiala a Sanatatii in lupta cu Covid-19. Profund afectata de seceta,…

- Elevii din China vor invața la școala despre pandemia de coronavirus și despre „succesul” pe care țara l-a avut in gestionarea acesteia. Conform The Guardian, guvernul a aprobat programa despre pandemia de COVID-19 pentru elevii chinezi din invațamantul primar și gimnazial. Elevii chinezi vor invața…

- ​Guvernul chinez continua sa permita folosirea solzilor de pangolin în medicina tradiționala în pofida promisiunilor de a lua masuri împotriva comerțului care a transformat animalul în cel mai traficat mamifer din lume, relateaza The Guardian.Un raport al Agenției pentru…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a lansat miercuri un atac dur la adresa bilantului Chinei in privinta libertatii religioase si a reluat un apel catre Vatican de a opri cooperarea cu Beijingul, potrivit DPA. Totusi, Vaticanul nu pare sa fi apreciat sa i se spuna ce sa faca. "Nicaieri libertatea…

- Af fi fost fost vaccinați deja angajați ai unor companii farmaceutice, oficiali guvernamentali si angajați ai companiilor de stat. Vaccinul urmeaza sa mai fie oferit și invațatorilor, angajaților din supermarketuri și oamenilor care calatoresc in afara Chinei in zone cu focare, a informat G4Media, care…

- China obliga tot mai multi tibetani sa plece din zonele rurale, pentru a participa la diverse formari de tip militar, create recent cu scopul de a-i forma in munca in fabrica, dezvaluie Reuters, informeaza News.ro. Aceasta politica este similara programului implementat in Xinjiang, asimilat de organizatii…

- Guvernul chinez a luat apararea sistemului de lagare de munca pentru uiguri și celelalte minoritați etnice din provincia Xinjiang, publicând o carte alba care ofera detalii privind amploarea programului sau de reprimare, relateaza The Guardian.Beijingul a descris din nou lagarele drept…