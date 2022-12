Stiri pe aceeasi tema

- Cabinele de testare Covid-19 au fost eliminate vineri in Beijing, in timp ce Shenzhen a urmat modelul altor orașe și a anunțat ca nu va mai solicita navetiștilor sa prezinte un test negativ pentru a calatori, decizii care mențin trendul la nivel național de ridicare a masurilor Covid, relateaza The…

- Protestele din China au ajuns și in atenția președintelui american, Joe Biden, care afirma ca „este informat continuu despre ceea ce se intampla și urmareste indeaproape” evolutia situatiei. Dupa valul de proteste din China impotriva masurilor sanitare, purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby…

- Presedintele american Joe Biden „este informat continuu despre ceea ce se intampla, urmareste indeaproape” evolutia situatiei a declarat luni un purtator de cuvant al Casei Albe, John Kirby, despre manifestațiile din China, scrie AFP. „Casa Alba sustine dreptul la proteste pasnice”, a mai declarat el…

- O multime de manifestanti – care au raspuns unor apeluri pe retele de socializare – si-a exprimat furia duminica la Beijing, Shanghai si Wuhan, luand fortele de ordine ca din oala. Intre sloganurile scandate la unison s-au aflat ”Fara teste covid, ne este foame!”, ”Xi Jinping, da-ti demisia! PCC retrage-te!”,…

- China a raportat al cincilea record zilnic consecutiv de 40.347 de noi infecții cu COVID-19 la 27 noiembrie, dintre care 3.822 au fost simptomatice și 36.525 asimptomatice, noul bilanț record venind in contextul unor proteste tot mai extinse in mai multe orașe, inclusiv in capitala Beijing și in marele…

- Circa 300-400 de tineri chinezi manifestau duminica seara in capitala Beijing, la capatul unei zile marcate de proteste in mai multe orase ale Chinei impotriva restrictiilor impuse de autoritati pentru aplicarea politicii ''zero COVID'', relateaza agentiile AFP si Reuters. Protestele au inceput dupa…

- Marți (8 noiembrie), in capitala chineza s-au format cozi in timp ce se efectuau teste in masa, ca urmare a creșterii numarului de cazuri de infectare cu COVID. Aceste masuri la o zi dupa ce autoritațile au detectat 64 de noi cazuri locale de covid. Creșterea numarului de cazuri a fost mai mica decat…

- Peste 800.000 de oameni au fost din nou blocați in case in orașul Wuhan, locul primului focar de Covid din lume inregistat la sfarșitul anului 2019, in timp ce alte localitați chinezești sigileaza strazile și casele, informeaza The Guardian . Autoritațile din Wuhan au raportat pana la 25 de noi infecții…