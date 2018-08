Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a trimis, marti seara, presedintelui Romaniei solicitarea de convocare in regim de urgenta a sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) in vederea analizarii si avizarii propunerilor de rectificare a bugetelor institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale, se arata…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat marti, la Parlament, ca Guvernul va face saptamana viitoare rectificarea bugetara, indiferent daca pana atunci va exista sau nu un aviz al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT).

