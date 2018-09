Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca a suspendat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) dupa ce nu s-a putut obține consens, in cadrul Consiliului, pentru rectificarea bugetara.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat referitor la decizia Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) privind rectificarea bugetara, ca este nevoie de consens, dar nu este obligatoriu.

- Rectificarea bugetara ar fi trebuit sa fie adoptata in sedinta de joi a Guvernului, a afirmat prim-ministrul Viorica Dancila, precizand ca, din pacate, presedintele Klaus Iohannis nu a convocat CSAT pentru avizarea acestei rectificari. "Rectificarea bugetară este unul dintre cele mai importante…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca recificarea bugetara este unul dintre cele mai importante proiecte ale Guvernului, astfel ca urma sa fie adoptat in sedinta Executivului de astazi, dar presedintele Klaus Iohannis “nu a gasit deschiderea sau poate nu a avut timp sa convoace CSAT” pentru…

- Guvernul a trimis, marti seara, presedintelui Romaniei solicitarea de convocare in regim de urgenta a sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), se arata intr-un comunicat al Executivului. "Guvernul României a trimis, seara trecută, preşedintelui României solicitarea…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat marti, la Parlament, ca Guvernul va face saptamana viitoare rectificarea bugetara, indiferent daca pana atunci va exista sau nu un aviz al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT).

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat marți ca, in mod normal, rectificarea bugetara va fi votata saptamana viitoare in Guvern, indiferent daca masura va primi avizul Consiliului Suprem de Aparare a Țarii - CSAT.Avizul de la CSAT este in curs de a fi obținut, urmand sa fie obținut…

