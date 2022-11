Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ceh al Industriei a propus o plafonare a veniturilor producatorilor de energie, intre 70 si 230 euro per MWh, in functie de sursa, conform unui document legislativ publicat de Guvern, transmit Reuters și Agerpres.

- Astfel, potrivit autoritaților, pretul la electricitate va fi plafonat la 211 lire pentru un Megawatt-ora, iar pretul gazelor naturale va fi plafonat la 75 de lire sterline pentru un Megawatt-ora.In paralel, Guvernul de la Londra a anuntat ca sprijinul pentru gospodariile din Irlanda de Nord va fi la…

- Guvernul britanic a anuntat miercuri plafonarea pretului angro la gaze naturale si electricitate pentru companii, incepand din luna octombrie. Plafonul va fi fixat la mai putin de jumatate fata de pretul de pe piata, cu scopul de a reduce presiunile create de explozia preturilor la energie, transmite…

- Polonia intentioneaza sa inghete anul viitor preturile la electricitate la actualul nivel, pentru gospodariile care consuma mai putina energie, Guvernul cautand modalitati de a atenua efectul majorarii inflatiei asupra consumatorilor, transmite Reuters.

- Guvernul de la Praga a ajuns la un acord privind plafonarea preturilor la gaze si electricitate in 2023, pentru a atenua impactul scumpirilor asupra gospodariilor, a anuntat premierul ceh Petr Fiala, a carui tara asigura semestrul acesta presedintia Uniunii Europene, transmite Reuters.

- Colectarea profiturilor excesive de pe piata de electricitate poate functiona pentru o perioada limitata de timp insa numai daca lasa companiilor afectate suficient spatiu de manevra pentru a face investitii, a declarat luni directorul general de la RWE, cel mai mare producator de electricitate din…

- Grecia intentioneaza sa utilizeze profiturile peste asteptari generate in acest an de sectorul turismului, cea mai importanta sursa de venituri pentru Grecia, pentru a putea subventiona in continuare facturile la electricitate, a declarat luni purtatorul de cuvant al Executivului de la Atena, Giannis…

- Ministrul de Finante, Adrian Caciu, a declarat joi, 18 august, dupa sedinta de Guvern in care s-a aprobat rectificarea bugetara, ca exista „riscuri de gen recesionist sunt”, dar a precizat ca analistii economici din Romania ar putea „sa fie putin mai cumpatati in aprecieri”. Cu cresteri ale dobanzilor,…