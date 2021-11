Stiri pe aceeasi tema

- Barurile si cluburile de noapte din Irlanda se vor inchide din nou mai devreme incepand de joi, din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19, a anuntat partidul de guvernamant Fianna Fail intr-un mesaj pe Twitter preluat de Reuters, potrivit blacknews.ro.

- Republica Moldova va declara stare de urgenta in sectorul energiei din cauza deficitului de gaze naturale si absentei unui nou acord de energie cu grupul rus Gazprom, a declarat miercuri vicepremierul Andrei Spinu, transmite agenția Reuters, preluata de News.ro . Moldova doreste sa negocieze livrari…

- Letonia a declarat luni stare de urgenta sanitara la nivel national pentru o perioada de trei luni din cauza nivelurilor record de infectari cu COVID-19, in timp ce vaccinarea populatiei impotriva noului coronav...

- Este coada de ambulante cu bolnavi, unii diagnosticati cu Covid-19, care asteapta la rand in curtea spitalului de Boli Infectioase Iasi. Oamenii primesc tratament chiar in interiorul ambulantelor pana ce se elibereaza un pat in spital. Managerul unitatii medicale, Florin Rosu, a declarat ca majoritatea…

- Bucureștiul intra de astazi, in mod oficial, in scenariul roșu de funcționare, asta dupa ce numarul de infectari cu noul coronavirus a crescut foarte mult in ultima perioada. Autoritațile au decis impunerea unor restricții ce au ca scop inhibarea creșterii ratei de imbolnavire din randul populației.…

- Polonia a declarat stare de urgența in regiunile de la granița cu Belarus, a anunțat purtatorul de cuvant al președintelui țarii, Andrzej Duda, joi, relateaza Reuters. Masura este menita sa faca mai ușoara gestionarea afluxului de migranți care sosesc in numar mare dinspre Belarus.

- Guvernul de la Varșovia i-a cerut presedintelui sa declare stare de urgenta pentru 30 de zile in regiunile Podlaskie si Lubelskie de la frontiera cu Belarus. Premierul Mateusz Morawiecki declara ca au crescut semnificativ trecerile ilegale de frontiera, relateaza Reuters.

- Guvernul din Polonia i-a cerut presedintelui sa declare stare de urgenta in unele parti din doua regiuni de la granita cu Belarus, a anuntat marti premierul Mateusz Morawiecki, in contextul inmultirii semnificative a trecerilor ilegale de frontiera, potrivit Reuters.