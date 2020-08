Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, miercuri, in Parlament, ca in școli va fi necesar portul maștii pentru elevi, pentru profesori și pentru personalul auxiliar, iar acolo unde este nevoie sa fie montate desparțitoare de plexiglas in clase. “In școli este clar ca va fi necesar portul maștii pentru elevi,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, duminica seara, la Romania TV ca nu este in regula ca romanii sa fie chemați la urne pentru alegerile locale in 27 septembrie, sa riște sa se imbolnaveasca, statul sa cheltuie mulți bani, iar oferta electorala sa aiba candidați trecuți de la PSD la PNL…

- Din cele 3 scenarii posibile pentru cursurile din noul an școlar, cel verde și cel mai optimist nu se va putea aplica in marile orase. Școlile supraaglomerate, cu doua schimburi și 40 de copii in clase, vor fi obligate sa asigure distantarea sociala.

- Guvernul va acorda parintilor, in noul an scolar, un sprijin de 75% din salariu in cazul in care cursurile se suspenda intr-o anumita scoala pe motive ce tin de pandemia COVID-19, a declarat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban. ‘In perioada starii de urgenta a existat o forma de sprijin a familiilor…

- Unitatile de invatamant din țara ar putea decide singure cum vor incepe, la toamna, anul scolar, in funcție de evoluția numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus: traditional, cu toti copiii prezenti in clasa, online, sau hibrid. Din toamna, scolile ar putea primi „mana libera” ca sa decida cum vor…

- Se fac scenarii pentru anul scolar care va incepe in toamna. Guvernul impreuna cu parintii discuta mai multe variante, inclusiv una nedorita, si anume invatamant exclusiv online. Nici profesorii, dar nici elevii nu sunt pregatiti pentru acest scenariu.

- Premierul Ludovic Orban vorbește despre o schema de ajutor, dar fondurile existente in acest moment sunt insuficiente. Intre timp, comercianții se plang ca nu mai pot plati chiriile pentru spațiile nefolosite.