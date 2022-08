Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut miercuri, in deschiderea ședinței de guvern, demararea unor controale ample de catre Consiliul Concurenței, ANRE și alte autoritați, pentru a se descoperi eventuale elemente speculative pe piața de energie, ca urmare a diferenței dintre prețul de producție și cel de…

- Guvernul a anunțat ca vrea sa mareasca impozitul pe caștigurile obținute de jucatorii de jocuri de noroc prin aplicarea unui barem progresiv, dupa cum urmeaza: 10% pentru caștiguri pana in 3000 de lei, 20% pentru caștiguri de pana la 10.000 de lei și 40% pentru veniturile care depașesc aceasta suma.…

- Reducerea de 0,5 lei pe litrul de combustibil, masura anunțata joi de Guvern pentru o perioada de 3 luni, incepand cu 1 iulie, este infima luand in calcul ca in ultimele 6 luni creșterea prețurilor la carburanți a fost de peste 30%, insa poate fi o perioada intermediara in care Guvernul sa faca simulari…

- Autoritațile cauta soluții pentru a debloca situația de la unele puncte de frontiera, unde s-au format cozi imense de camioane. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat ca problema a fost pusa in discuție la intalnirea cu omologul sau roman, Marcel Ciolacu. „Cunoaștem problema, deja autoritațile…

- Comunitatea internationala cauta contra cronometru o solutie pentru transportarea granelor ucrainene blocate in portul Odesa. Guvernul de la Kiev a cerut deja ajutor disperat explicand ca ar dura in jur de 7 ani ca productia sa fie exportata pe calea ferata sau cu transport rutier.

- Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a afirmat miercuri ca nu se asteapta ca in urmatoarele luni sa scada pe burse pretul gazelor naturale, al electricitatii sau al carburantilor si de aceea vor trebui luate masuri de ajutorare si de compensare pentru cei care sunt mai vulnerabili,…

- Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat miercuri la finalul ședinței de Guvern ca din cauza razboiului, nu vede o posibilitate ca prețurile la gaze naturale sa scada anul asta. „Va trebui sa gasim soluții, nu sa ne obișnuim, ca nu vreau sa fim mioritici, sa spunem 'asta-i…

- Autoritatile din jud. Constanta cauta solutii pentru cazarea refugiatilor FOTO: https://www.facebook.com/crucearosieromana Venirea sezonului estival ridica o noua problema pentru autoritațile din județul Constanța: unde vor fi cazați refugiații din Ucraina. Câteva mii de persoane…