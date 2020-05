Guvernul cauta masuri prin care sa stimuleze angajarile, dupa ce numarul somerilor a crescut cu 100.000, in ultima saptamana. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat la postul public de televiziune ca statul va suporta, timp de trei luni, o parte din salariul celor care se intorc la munca din somaj tehnic. Violeta Alexandru: Procentul va fi in jurul a 41 – 41,5%, asa se contureaza concluzia, dupa dezbaterile pe care le-am avut cu partenerii sociali. A doua masura pe care o avem in vedere este o masura de sprijin direct a angajatorilor care reiau in activitate pe cei ale caror contracte…