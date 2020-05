GUVERNUL CARE INVRAJBESTE Iata ce scrie domnul Calin Popescu Tariceanu pe pagina sa de Facebook: Am avut o discuție absolut sfașietoare cu un amic care imi povestea cum a trebuit sa-și ia mama din spital unde era internata. S-a considerat ca, daca sufera de cancer de piele, nu se califica sa stea in spital. Mama prietenului meu este unul dintre miile de romani care au fost somați sa dispara din spitale pentru a face loc celor care vor veni cu infecția COVID-19. Ca absurdul sa mearga pana la capat, nu ești tratat in spitalele din Romania daca nu spui ca ai simptome de coronavirus. Daca spui ca ai tensiune, diabet sau cancer… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

