- Guvernul de la Londra va lua in cateva saptamani o decizie privind pozitia finala asupra viitorului regim vamal cu Uniunea Europeana dupa Brexit, a declarat miercuri David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic, transmite Reuters. Inaintea primei discutii detaliate a ministrilor britanici…

- Guvernul condus de Theresa May a inregistrat, miercuri seara, o infrangere stanjenitoare in Camera Lorzilor (camera superioara a parlamentului britanic) care a votat un amendament referitor la posibilitatea Marii Britanii de a ramane in interiorul uniunii vamale dupa iesirea tarii din Uniunea Europeana,…

- Uniunea Europeana criticat modul in care premierul britanic a elaborat pozitia Londrei privind viitoarea relatie cu Uniunea Europeana dupa Brexit, prezentat vineri de sefa executivului britanic, releva un document intern al Comisiei Europene care va fi prezentat statelor membre ale UE,

- Partidul nationalist irlandez Sinn Fein a declarat vineri seara ca propunerile prezentate in aceeasi zi de premierul britanic Theresa May privind frontiera irlandeza post-Brexit constituie 'un pas inapoi si sunt lipsite de orice credibilitate', transmite dpa. ''Astazi, Theresa May nu a reusit sa…

- Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii cu UE dupa Brexit, sefa executivului britanic a spus ca perioada de tranzitie respectiva trebuie sa fie limitata in timp si ca aceasta nu poate fi o solutie permanenta. Potrivit Theresei May, este…

- Prim-ministrul britanic, Theresa May, va enunta vineri cinci ''teste'' pentru negocierile de iesire a tarii din Uniunea Europeana, intr-un discurs ce va fi urmarit indeaproape de responsabilii europeni in contextul impasului legat de viitorul frontierei dintre provincia Irlanda de…