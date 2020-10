Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care au trecut pe noile contracte la gaze „vor plati mai puțin” Foto: Arhiva. Persoanele care au negociat contractele cu furnizorii de gaze vor plati mai puțin în iarna care urmeaza, anunța secretarul de stat în Ministerul Energiei Nicolae Havrileț. Cei care nu…

- Inceperea noului an școlar a venit cu noi cazuri de COVID-19. Inca 37 de scoli au trecut in scenariul rosu din cauza noului coronavirus. Elevii care au intrat in contact cu cei infectați vor sta in izolare, iar cursurile se vor face exclusiv online.

- "In momentul in care va vorbesc, sunt inchise 81 de scoli si institutii (scolare), deci sunt mai putin de 2.100 de clase inchise si avem aproape 1.200 de cazuri noi de covid-19 in randul elevilor, in plus fata de saptamana trecuta", a precizat el, la postul LCI. In Franta sunt in total aproximativ…

- Consiliul Fiscal: impactul bugetar datorat majorarii punctului de pensie Foto: Arhiva. Majorarea punctului de pensie cu 14% de astazi implica un efort bugetar de 3,6 miliarde de lei în acest an si de 11 miliarde de lei anul viitor - anunta Consiliul Fiscal, care apreciaza ca o astfel de masura…

- Guvernul a adoptat unele acte normative pentru inceperea noului an școlar Raluca Turcan Foto: Arhiva. O serie de acte normative necesare începerii în bune condiții a noului an școlar au fost adoptate de guvern în ședința de ieri. Guvernul a adoptat un proiect de lege privind…

- Profesorii „vor fi instruiți” pentru predare in mediul online Monica ANISIE. Foto: Arhiva/ Alexandru Dolea Toate cadrele didactice vor avea pregatirea necesara pentru desfașurarea orelor în mediul online, daca situația epidemiologica o va impune - susține ministrul educației, Monica Anisie.…

- Firmele vor putea sa reduca cu pana la 50% timpul de lucru al angajaților Foto: Agerpres Angajatorii vor putea reduce timpul de munca al salariatilor. Guvernul a adoptat ieri, în a doua sedinta din aceasta saptâmâna, mai multe acte normaive care pun în practica Planul de relansare…

- Trafic blocat in judetul Calarasi, din cauza unui accident rutier Foto: Arhiva/ ISU. Trafic blocat pe Drumul Național 21, din județul Calarași, pe șoseaua care leaga Moldova de Autostrada Soarelui. Din primele informații, doua persoane sunt ranite într-un accident rutier petrecut în…