- Pasagerii cursei Heraklion - Chișinau sint blocați de peste șapte ore in aeroportul de pe insula Creta, Grecia. E vorba de cetațeni moldoveni și ucraineni. Aceștia au spus pentru Agora ca au fost inregistrați sa decoleze la 3:00 noaptea. "Acum, cursa e aminata pina la ora 21:00". Compania turistica…

- Kansas a dat luni in judecata Pfizer Inc., acuzind gigantul farmaceutic ca a prezentat in mod eronat siguranța vaccinului sau Covid-19 și ca a incalcat legea de protecție a consumatorilor din acest stat. Procesul a fost intentat de catre procurorul general al statului, Kris Kobach, la Tribunalul Districtual…

- Compania aeriana Singapore Airlines a anuntat marti ca va oferi despagubiri in valoare de 10.000 de dolari pasagerilor care au suferit rani ușoare in timpul zborului de luna trecuta, afectat de "turbulente puternice", scrie The Guardian. Compania a adaugat ca cei grav raniți vor primi sume mai mari.

- Un pasager a fost ucis și alți peste 30 au fost raniți intr-un zbor efectuat de la Londra la Singapore, afectat de turbulențe puternice. Compania aeriana – Singapore Airlines – a confirmat ca un om a murit in timpul zborului și ca la bordul aeronavei sale exista raniți. „Singapore Airlines transmite…

- Compania de mașini electrice a lui Elon Musk (52 de ani) a dat in judecata un adolescent britanic caruia ii cere 1,9 milioane de euro din cauza ca a vandut cateva brelocuri cu sigla firmei, relateaza The Sun.Baiatul de 14 ani, al carui nume nu a fost menționat, ar fi vandut brelocuri imprimate 3D cu…

- Procurorii din cadrul Serviciului teritorial Craiova al Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea in judecata, a executorului judecatoresc gorjean Matei Cosmin Catrinoiu (foto), pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite, in forma continuata și a…