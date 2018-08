Guvernul britanic s-a angajat ca pana in 2027 in Anglia sa nu mai existe oameni fara adapost, in conditiile in care numarul oamenilor strazii - homeless - a crescut de peste doua ori fata de 2010, potrivit cifrelor guvernamentale, relateaza luni agentiile Reuters si Press Association. Executivul de la Londra a anuntat un pachet de masuri in valoare de 100 de milioane de lire sterline pentru combaterea fenomenului, intre care construirea de locuinte, tratamente pentru cei cu probleme mintale si pregatirea de personal. In prezent, conform estimarilor disponibile, 4751 de oameni dorm in fiecare noapte…