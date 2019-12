Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost injunghiate, vineri, pe Podul Londrei, de un individ care avea atașata o bomba ce ulterior s-a dovedit a fi falsa și care in cele din urma a fost impușcat mortal de forțele de ordine. Autoritațile au anunțat ca incidentul este considerat unul de natura terorista. Un alt suspect…

- Guvernul britanic a inceput revizuirea conditiile eliberarii condamnatilor pentru terorism, dupa incidentul violent de vineri de la Londra in care doi oameni au fost ucisi si trei raniti, scrie BBC.

- Atacul de vineri de la Londra, clasificat drept "incident terorist", ridica noi semne de intrebare privind regimul detinutilor. Atacatorul, care a ucis doi oameni si a ranit 3, era un fost condamnat pentru complot terorist si a fost eliberat conditionat in urma cu un an.

- "Acest individ era cunoscut de autoritati, fiind condamnat in 2012 pentru infractiuni teroriste. El a fost eliberat conditionat in decembrie 2018", a declarat Neil Basu intr-un comunicat, informand ca este in curs de desfasurare o perchezitie intr-un loc din comitatul Staffordshire, in centrul Angliei.…

- Azi, pe Podul Londrei din capitala Marii Britanii a avut loc un incident catalogat de autoritați drept „terorist”. Un barbat inarmat cu un cuțit a atacat mai multe persoane. Atacatorul a fost imobilizat de catre trecatori și apoi impușcat mortal de polițiști. Un reprezentant al Scotland Yard a anunțat…

- Guvernul britanic urmeaza sa faca primul pas catre convocarea unor alegeri anticipate, transmite joi televiziunea Sky News, preluata de Reuters. Postul afirma ca mai multi ministri vor inainta parlamentului de la Londra o motiune ce va fi dezbatuta saptamana viitoare. Premierul Boris Johnson nu poate…

- Rees-Mogg a spus ca votul final in Camera Comunelor va avea loc joi, dupa care acordul ar urma sa fie dezbatut si supus la vot in Camera Lorzilor, scrie Agerpres. Executivul de la Londra ar vrea ca dezbaterea in a doua lectura sa se desfasoare marti, dupa care sa se treaca la urmatoarea etapa,…

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a cerut premierului britanic Boris Johnson revizuirea planului de acord privind Brexit, intrucat propunerile emise de Guvernul de la Londra nu sunt considerate o baza suficienta pentru incheierea unui acord de catre oficialii europeni, relateaza The Guardian,…